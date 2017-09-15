15 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

15.09.2017, пятница

09:00 Челябинск – Судебное заседание по иску инициаторов митинга против строительства Томинского ГОКа против администрации города (Советский районный суд, ул. Елькина, 76)

09:00 Челябинск – Рабочая поездка губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского в Сосновский муниципальный район с целью ознакомления с ходом уборочной кампании (отъезд от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Глава Челябинска Евгений Тефтелев поздравит женщин, родивших детей в День города (Роддом ГКБ №6, ул. Румянцева, 28. Отъезд от администрации города в 10:15)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Начало учебного года в системе общего образования Челябинска» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

11:00 Челябинск – Акция «Месячник безопасности детей» (Сад Победы)

12:00 Челябинск – Митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий (Мемориальный комплекс «Золотая гора»)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский посетит челябинский экономический форум (ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38. Отъезд представителей СМИ от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Круглый стол по Ужовскому бору (малый зал Правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

19:00 Челябинск – Челябинский обком КПРФ примет участие в пикете, организованном обманутыми дольщиками (Алое поле)

Челябинск. Другие новости 14.09.17

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