16-17 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

16.09.2017, суббота

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения экскурсии для детей, прошедших лечение в детском онкоцентре, которым часто требовалось переливание крови (Челябинская областная станция переливания крови, ул. Воровского, 68)

11:00 Челябинск – Социальная акция «Дистанция доверия» (Легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

12:00 Челябинск – Кросс наций (лесопарковая зона за памятником Курчатову)

15:00 Челябинск – Парад российского студенчества (Площадь Ярославского, пешеходная часть улицы Кирова, площадь Революции)

17.09.2017, воскресенье

11:00 Челябинск – Форум-фестиваль «Мы – будущее России!» (Сквер имени Д.В. Колющенко)

12:30 Челябинск – Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы» (Сквер имени Д.В. Колющенко)

19:00 Челябинск – Финал конкурса красоты «Рожденная побеждать» для участниц с ограниченными физическими возможностями (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

Челябинск. Другие новости 15.09.17

Челябинка на ходу выпрыгнула из маршрутки. / С челябинского детского сада требуют 200 тысяч рублей за сломанную руку воспитанника. / Полиция заявила о задержании второго участника «набега» на площадку Томинского ГОКа. Читать дальше

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