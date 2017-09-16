16-17 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

16.09.2017, суббота
-
10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения экскурсии для детей, прошедших лечение в детском онкоцентре, которым часто требовалось переливание крови (Челябинская областная станция переливания крови, ул. Воровского, 68)
-
11:00 Челябинск – Социальная акция «Дистанция доверия» (Легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)
-
12:00 Челябинск – Кросс наций (лесопарковая зона за памятником Курчатову)
-
15:00 Челябинск – Парад российского студенчества (Площадь Ярославского, пешеходная часть улицы Кирова, площадь Революции)
17.09.2017, воскресенье
-
11:00 Челябинск – Форум-фестиваль «Мы – будущее России!» (Сквер имени Д.В. Колющенко)
-
12:30 Челябинск – Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы» (Сквер имени Д.В. Колющенко)
-
19:00 Челябинск – Финал конкурса красоты «Рожденная побеждать» для участниц с ограниченными физическими возможностями (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
Челябинск. Другие новости 15.09.17
Челябинка на ходу выпрыгнула из маршрутки. / С челябинского детского сада требуют 200 тысяч рублей за сломанную руку воспитанника. / Полиция заявила о задержании второго участника «набега» на площадку Томинского ГОКа. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»