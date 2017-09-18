18 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

18.09.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

09:30 Челябинск – Брифинг, посвященный открытию Всероссийской конференции «Актуальные вопросы развития ядерной медицины в РФ» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проекту «Открытая поликлиника» (пресс-центр «АиФ-Челябиск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

18:30 Челябинск – Юбилейный концерт, посвященный 80-летию челябинской филармонии (Концертный зал имени Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»; пресс-подход к артистам в 17:45)

Челябинск. Другие новости 17.09.17

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