19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

19.09.2017, вторник

09:30 Челябинск – Начнет работу Международная выставка «Литье-2017» (ТРК «Гагарин Парк», ул. Труда, 183)

10:15 Челябинск – Пленарное заседание XIII Международного съезда литейщиков стран ШОС и БРИКС (гостиница Radisson Blu, ул. Труда, 179, конференц-зал Galaxy Hall)

10:30 Челябинск – Презентация новых машин скорой медицинской помощи (ГКБ №1, ул. Воровского, 16)

10:30 Челябинск – Пресс-конференция в рамках тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27; 10:00– сбор аккредитованных представителей СМИ (каб. №10)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Первые холода на Южном Урале: Когда тепло придет в наши дома?» (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54-«б»)

Челябинск. Другие новости 18.09.17

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