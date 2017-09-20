20 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

20.09.2017, среда

09:00 Челябинск – Комитет по строительной политике (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Комитет по экологии (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения редкой в России операции по протезированию аортального клапана «вслепую», через минимальный разрез (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 5)

11:00 Челябинск – Комитет по законодательству (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, каб. 504)

11:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

11:00 Челябинск – Онлайн-совещание общественной палаты Челябинской области с представителями общественных советов при органах государственной власти и общественными палатами муниципальных образований Челябинской области (конференц-зал ГБУДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», ул. Комсомольская, 20-«а», каб. 218)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная благоустройству дворов и знаковых объектов на Южном Урале в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта проведут выездной мониторинг благоустройства городской среды (встреча во дворе дома по ул. Молдавская, 23)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Борьба с контрафактной продукцией в Челябинской области» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Прогон премьерного спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» (камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

13:00 Челябинск – Презентация наградной атрибутики и кубка международных соревнований – Кубок губернатора по водному поло среди женских команд (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14, 2 этаж)

14:00 Челябинск – Комитет по бюджету (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

15:00 Челябинск – Комитет по экономической политике (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

16:00 Челябинск – Подведение итогов летней форумной кампании (многофункциональный центр «Территория бизнеса», ул. Российская, 110, конференц-зал)

Челябинск. Другие новости 19.09.17

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