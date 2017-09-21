21 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

21.09.2017, четверг

08:00 Челябинск – Отъезд аккредитованных представителей СМИ на презентацию Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

09:45 Челябинск – Субботник в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» (Шахтостроевская, 32, санаторий-профилакторий «Изумруд»)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Поддержка старшего поколения в регионе» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Первый городской фестиваль паралимпийских видов спорта (легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

11:00 Челябинск – Сбор СМИ для ознакомления с работой сомнологического центра ЧОКБ (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 5)

11:30 Челябинск – Репетиция балета «Пахита» (Челябинский театр оперы и балета, служебный вход)

13:00 Челябинск – Вакцинация от гриппа сотрудников СМИ (поликлиника ГКБ №1, ул. Воровского, 16, каб. 307)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию международного фестиваля духовной музыки на Южном Урале (челябинская филармония, ул. Труда, 92-«а», пресс-зал)

14:00 Челябинск – Открытие фотоэкспозиции «Куба: Музей Революции» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, фойе)

14:30 Челябинск – Вакцинация от гриппа вице-губернаторов и министров (поликлиника ГКБ № , ул. Воровского, 16, каб. 307)

16:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная стратегическому развитию региона до 2035 года (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Высшая школа экономики и управления, ул. Сони Кривой, 79-«а», ауд. 209)

17:00 Челябинск – Церемония открытия финальных игр фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2017» (Центральный стадион, ул. Коммуны, 98)

Челябинск. Другие новости 20.09.17

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