22 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

22.09.2017, пятница

10:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в торжественном собрании по случаю юбилея Челябинского областного арбитражного суда (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Дню туризма (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:30 Челябинск – Первый городской турнир по мини-футболу для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей и домов-интернатов (стадион имени Колющенко, ул. Доватора, 15)

12:00 Челябинск – Архивная служба Челябинской области отмечает день рождения (объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30-«а»)

12:40 Челябинск – Прибытие сборной команды Узбекистана для участия в Кубке губернатора по водному поло среди женских команд (вокзал Челябинск, Привокзальная пл., 1)

14:00 Челябинск – Открытие фестиваля «Фотофест-2017» и пресс-показ (государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

14:00 Челябинск – Старт публичного экспонирования Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA (Копейское шоссе 64, торговый город «Алмаз»)

15:00 Челябинск – Публичная акция, приуроченная ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи (ТРК «Горки»)

15:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский с рабочим визитом посетит Кыштымский городской округ (13:30 – отъезд представителей СМИ от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

18:00 Челябинск – Церемония награждения лучших студентов-спортсменов в рамках спортивного праздника «Звезды студенческого спорта», приуроченного к празднованию международного дня студенческого спорта (ресторан «Маркштадт», ул. Карла Маркса 131)

18:30 Челябинск – Прибытие сборной команды Китайской Народной Республики для участия в Кубке губернатора по водному поло среди женских команд (аэропорт)

Челябинск. Другие новости 21.09.17

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