23-24 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

23.09.2017, суббота

11:00 Челябинск – Профилактическая акция «Грипп – знай врага в лицо!»: консультации специалистов, вакцинация населения (ТРК «Куба», «Горки», «Леруа Мерлен» («Алмаз»), «Фокус», «Фиеста», Торговый центр, Досуговый центр «Импульс») (10:30 – сбор представителей СМИ у здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

24.09.2017, воскресенье

11:00 Челябинск – Интерактивная выставка заповедных территорий Челябинской и Свердловской областей, Башкирии и Мордовии (ПКиО им. Ю.А. Гагарина)

12:00 Челябинск – Празднование Дня туризма (ПКиО им. Ю.А. Гагарина)

15:00 Челябинск – Четвертая игра «Чистый марафон» (Первое озеро, пляж «Чуриловский»)

Челябинск. Другие новости 22.09.17

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