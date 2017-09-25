25 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

25.09.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:30 Челябинск – Торжественная церемония открытия сертификационных испытаний поисково-спасательных расчетов кинологической службы МЧС России, посвященных 15-летию кинологического подразделения МКУ «Челябинская городская служба спасения» (спасательная база Шершни, проезд Шершневский бор, 2; отъезд представителей СМИ от здания службы спасения города Челябинска (ул. Елькина, 81А) в 10:25)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция руководства и инвестора ДЮСШ по силовым видам спорта «Атлет» (ул. Сони Кривой, 26)

17:00 Челябинск – Открытие Уральского театрального форума под председательством народного артиста РФ Александра Калягина (Академический театр драмы, пл. Революции,6; пресс-подход после открытия, ориентировочно в 18:30)

Челябинск. Другие новости 24.09.17

Движение друг к другу. Гороскоп РИА «Новый День» на 25 по 30 сентября 2017. / В доме южноуральца нашли оружие и боеприпасы. / Челябинцы больше суток прождали в аэропорту вылета в Турцию. Читать дальше

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