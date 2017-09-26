26 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

26.09.2017, вторник

11:00 Челябинск – Тридцать третье заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Прямая линия с иммунологом, врачом высшей категории Ириной Шепелевой (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – В рамках Уральского театрального форума состоится совещание руководителей органов культуры на тему «Театр: отношение с властью и отношение со зрителями» (Академический театр драмы, пл. Революции, 6)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «VI Южно-Уральская литературная премия: первые итоги, шорт-лист» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту в Челябинске Всероссийской акции по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал)

17:00 Челябинск – Пресс-тур на открытие Кубка губернатора в Златоусте (выезд из Челябинска в 15 часов от здания правительства, ул. Цвиллинга 27)

18:00 Челябинск – Финал конкурса «Мисс и мистер студенчество России 2017» (театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 25.09.17

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