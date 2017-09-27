27 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

27.09.2017, среда

11:00 Челябинск – Пресс-клуб Яндекс.Маркета (банкетный зал «Небо» в бизнес-центре «ВИПР», ул. Елькина, 45-«а»)

12:00 Челябинск – Открытие Всероссийской акции по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию (здание железнодорожного вокзала, Привокзальная площадь, 1)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Уральский театральный форум-2017: накануне госзакупок» (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54-«б»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Междугородний автопробег «ГУЛ/2017/фестиваль поэтических интервенций» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Встреча победителей всероссийских и международных соревнований по робототехнике с представителями регионального министерства образования и науки (филиал Дворца пионеров и школьников, ул. Героя России Евгения Родионова, 13)

18:30 Челябинск – Министр экономического развития Сергей Смольников вручит сертификаты первой группе выпускников образовательной программы Корпорации МСП «Школа предпринимательства» (ул. Российская, 110, 2 этаж)

19:00 Челябинск – Церемония открытия международного Кубка губернатора по водному поло среди женских команд (бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)

Челябинск. Другие новости 26.09.17

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