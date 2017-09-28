28 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

28.09.2017, четверг

08:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проинспектирует ход реконструкции сквера «Семейный», работы на котором ведутся в рамках программы «Формирование современной городской среды» (Ленинский район, в 7:45 – отъезд представителей СМИ на мероприятие от ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Торжественный прием главой города Челябинска Евгением Тефтелевым лучших спортсменов, тренеров столицы Южного Урала, показавших лучшие спортивные результаты в 2017 году (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Представители служб социальной защиты расскажут, как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (управление социальной защиты Советского района Челябинска, ул. Советская, 36)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме замены лифтов в многоквартирных домах Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Пленарное заседание первого Южно-Уральского гражданского форума (пр. Ленина, 35, Центр международной торговли)

12:00 Челябинск – Пресс-подход по теме проведения Южно-Уральского гражданского форума (пр. Ленина, 35, Центр международной торговли)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Нарушения антимонопольного законодательства органами власти» (пресс-центр ИА «Интерфакс-Урал», пр. Ленина 55-«а», оф. 1202)

13:00 Челябинск – Круглый стол «О деятельности недобросовестных кредиторов и последствиях» (региональный штаб Общероссийского народного фронта в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

14:00 Челябинск – Заседание политического совета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» (большой зал Законодательного Собрания Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 27.09.17

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