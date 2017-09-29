29 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

29.09.2017, пятница

09:00 Челябинск – Круглый стол «Концепция развития социально и экономически активного гражданина как основа Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:30 Челябинск – Открытие нового игрового зала для мини-футбола (Спортивный комплекс «Метар», ул. Черкасская, 1; отъезд СМИ от администрации города в 09:40)

11:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека (ДК «Импульс», ул. 50-лет ВЛКСМ, 16)

12:00 Челябинск – Отъезд представителей СМИ для освещения первого года работы нового областного перинатального центра в Челябинске (ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – Открытие отопительного сезона в зоопарке (Челябинский зоопарк)

14:00 Челябинск – Пленарное заседание в рамках серии Всероссийских совещаний по вопросу разработки и внедрения современных методик работы с обучающимися в сфере патриотического воспитания (ЮурГУ, пр. Ленина 71, конференц-зал «Сигма»)

17:00 Челябинск – Полуфинальные игры международного Кубка губернатора по водному поло среди женских команд (бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)

Челябинск. Другие новости 28.09.17

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