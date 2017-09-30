30 сентября – 2 октября ожидаются следующие события – Челябинск

30.09.2017, суббота

17:00 Челябинск – Матч за 3 место международного Кубка губернатора по водному поло среди женских команд (бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)

19:00 Челябинск – Финал международного Кубка губернатора по водному поло среди женских команд (бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)

02.10.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Круглый стол «Противодействие коррупции в детских спортивных учреждениях города Челябинска» (Конференц-зал Законодательного собрания Челябинской области, ул. Кирова 114)

12:00 Челябинск – Пресс-тур для журналистов по технологии укладки асфальта при пониженных температурах (Копейское шоссе, отъезд от Администрации города в 11:20)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция директора ДЮСШ по силовым видам спорта «Атлет», чемпиона мира по бодибилдингу Сергея Цикункова, уволенного из-за несогласия с передачей имущества спортшкол МУ «Спортивный город» (ДЮСШ «Атлет», ул. Сони Кривой, 26)

14:00 Челябинск – Городское благотворительное мероприятие, посвященное Международному Дню пожилых людей (концертный зал им. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

18:00 Челябинск – Встреча волонтеров XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (ЮурГУ, пр. Ленина, 76, актовый зал)

Челябинск. Другие новости 29.09.17

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