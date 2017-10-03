3 октября ожидаются следующие события – Челябинск

03.10.2017, вторник

09:00 Челябинск – Научно-образовательный семинар по программе «Дальние регионы» в области гематологии, онкологии и иммунологии для детских врачей гематологов-онкологов, педиатров, хирургов и других специалистов Челябинской области (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64, 2 корпус)

10:30 Челябинск – Открытие отделения детской паллиативной помощи (ГКБ №9, ул. 5-я Электровозная, 5; для СМИ предоставляется транспорт, отъезд от администрации города в 10:00)

12:00 Челябинск – Круглый стол по проблеме оптимизации спортивных школ в Челябинске (региональный штаб Общероссийского народного фронта в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ходу прививочной кампании против гриппа (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54-«б»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Южноуральский урожай 2017: успехи и проблемы» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Круглый стол по приоритетному проекту ОНФ «Равные возможности – детям» (региональный штаб Общероссийского народного фронта в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

Челябинск. Другие новости 02.10.17

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