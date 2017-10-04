4 октября ожидаются следующие события – Челябинск

04.10.2017, среда

10:30 Челябинск – Церемония подведения итогов творческого конкурса среди школьников «Мой земляк – Павел Фитин» в честь 100-летия органов безопасности России и 110-летия со дня рождения начальника советской внешней разведки в годы Великой Отечественной П.М. Фитина. Участие примут министр образования и науки Челябинской области А.И. Кузнецов (большой зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная демографической ситуации и повышению рождаемости (Челябинский областной реабилитационный культурно-спортивный центр ВОС, ул. Энгельса, 39)

14:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя (Дворец пионеров и школьников на Алом поле)

16:00 Челябинск – Выездное совещание по итогам реализации программы «Формирование современной городской среды» (парк имени Тищенко. Для СМИ предоставляется транспорт. Отъезд от Администрации города в 15:10)

Челябинск. Другие новости 03.10.17

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