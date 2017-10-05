5 октября ожидаются следующие события – Челябинск

05.10.2017, четверг

09:30 Челябинск – Круглый стол «Создание инфраструктуры чтения в регионе через развитие государственно-частного партнерства» (конференц-зал Законодательного собрания Челябинской области, ул. Кирова, 114)

10:00 Челябинск – Установка автоматического дымового пожарного извещателя в доме многодетной семьи (ул. 26-ти Бакинских комиссаров, 98)

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения двух операций, которые ранее в УрФО не выполнялись: удаление опухоли в печени и пластика желудка эндоскопическими методами (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 3)

13:00 Челябинск – Заседание Совета Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» (Свердловский пр., 5, оф. 2, конференц-зал)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Актуальные вопросы современной региональной журналистики» (Красноармейский район, село Миасское, ул. Школьная, 2, Методический центр)

Челябинск. Другие новости 04.10.17

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