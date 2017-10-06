6 октября ожидаются следующие события – Челябинск

06.10.2017, пятница

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная XII Южно-Уральскому профилактическому форуму (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Открытие международной выставки «Южноуральская книжная ярмарка-2017» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, зал №1)

12:00 Челябинск – Открытая литературная площадка «Литература нон-стоп» с участием Челябинского отделения союза писателей России (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал №6)

12:30 Челябинск – Встреча с хедлайнерами международной выставки «Южноуральская книжная ярмарка-2017» – Александр Снегирев, Игорь Сухих, Константин Мильчин, Дмитрий Данилов и Александр Архангельский (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция в рамках подготовки региона к чемпионату мира по танцевальному спорту (апрель 2018 года), презентация фирменного стиля (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

13:00 Челябинск – Творческая встреча с Александром Снегиревым, лауреатом премий «Дебют», «Венец», «Русский Букер», финалистом национальной премии «Нацбест» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 1-й этаж, зал №1)

14:00 Челябинск – «Три круга прозы Сергея Довлатова», лекция Игоря Сухих, профессора кафедры истории СпбГУ, лауреата премии журнала «Звезда», Гоголевской премии (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, зал №1)

14:00 Челябинск – Расширенная коллегия министерства по физической культуре и спорту Челябинской области (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а», 2-й этаж, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Заседание Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», ул. Комсомольская, 20А-«а», 2-й этаж, конференц-зале)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная телефонному терроризму и массовой эвакуации населения (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й этаж)

15:00 Челябинск – Открытие выставки и фестиваля граффити (пл. Революции)

Челябинск. Другие новости 05.10.17

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