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Челябинск

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7 октября ожидаются следующие события – Челябинск

7 октября ожидаются следующие события – Челябинск

07.10.2017, суббота

  • 12:00 Челябинск – Митинг против строительства дороги на территории ТСН «Петушок» (Алое поле, вблизи памятника Ленину)
  • 13:30 Челябинск – Семнадцатая международная фитнес-конвенция FitUral (ЛК имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)
  • 13:30 Челябинск – Массовая акция, посвященная Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд!» (кинотеатр имени Пушкина)

Челябинск. Другие новости 06.10.17

Звонки о бомбах в Челябинской области обернулись десятком уголовных дел. / Наследство Владимира Путина. Авторская колонка политолога Алексея Мартынова. / В Челябинске минивэн залетел под трамвай, есть пострадавшие  .

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