9 октября ожидаются следующие события – Челябинск

09.10.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:30 Челябинск – Открытие всероссийского двухдневного обучающего семинара для руководителей и специалистов организаций для детей-сирот (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, актовый зал)

12:30 Челябинск – Круглый стол «Квота рабочих мест для инвалидов: исполнить нельзя нарушить…» с участием работодателей и представителей органов законодательной и исполнительной власти (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, 3 этаж, конференц-зал «Челябинск»)

14:00 Челябинск – Открытие регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс Южный Урал – 2017» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, актовый зал)

15:00 Челябинск – Торжественное открытие фестиваля «Дни Германии в Челябинске» (ЧелГУ, Братьев Кашириных, 129, конференц-зал первого корпуса)

18:30 Челябинск – Спектакль «Чик, Гудбай, Берлин», награждение победителей «Камераты», закрытие форума (театр «Манекен», ул. Пушкина,64)

Челябинск. Другие новости 08.10.17

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