10 октября ожидаются следующие события – Челябинск

10.10.2017, вторник

09:30 Челябинск – Выезд представителей СМИ для освещения деятельности детского отделения областной психоневрологической больницы №1, пресс-конференция, посвященная Дню психического здоровья, демонстрация занятия по уникальной для Челябинской области методике канистерапии (лечение собаками) с участием маленьких пациентов и их родителей, съемки в кабинете для занятий (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Презентация экологически чистого пассажирского автобуса с электродвигателем завода Yutong (КНР), который в течение месяца будет тестироваться на челябинских автодорогах (пл. Революции)

11:00 Челябинск – Выездное совещание по итогам реализации программы «Комфортная городская среда» с участием главы города Евгения Тефтелева. Планируется провести осмотр дворов Центрального, Советского и Ленинского районов (первая точка на ул. Агалакова, 33)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ситуации, сложившейся в Каслях (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинская область и Башкортостан: 20 лет в режиме диалога» (пресс-центр ИД «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 09.10.17

Экс-сотрудники челябинской ИК-2 предстанут перед судом за убийство заключенного. / Подозреваемому в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ добавили обвинений. / Буйная озерчанка пыталась сжечь брата-инвалида. Читать дальше

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