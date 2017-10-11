11 октября ожидаются следующие события – Челябинск

11.10.2017, среда

09:40 Челябинск – Брифинг заместителя руководителя Челябинского УФАС России Татьяны Соболевской «Наружная реклама в Челябинске» (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

10:00 Челябинск – Форум в рамках Недели конкуренции в Челябинской области «Проблемы размещения наружной рекламы» (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная опыту противодействия страховому мошенничеству в ОСАГО «Страховое мошенничество в ОСАГО: опыт регионов» (гостиница «Рэдиссон Блу Челябинск», ул. Труда, 179, зал «Астра»)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по осеннему призыву (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция по ситуации на рынке труда (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как распознать мошенников от благотворительности» (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», Орджоникидзе 54-«б»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как разрешается ситуация с отловом безнадзорных животных Челябинска?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Представители крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS проведут презентации треков Power&Energy и DualTech (IT-парк, ул. Молодогвардейцев, 31, 1)

15:00 Челябинск – Встреча представителя Республики Башкортостан в Челябинской области Амура Хабибуллина с общественными организациями Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 10.10.17

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