12 октября ожидаются следующие события – Челябинск

12.10.2017, четверг

07:00 Челябинск – Рабочий визит губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского в Златоустовский и Миасский городские округа (отъезд аккредитованных представителей СМИ от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

09:30 Челябинск – Всероссийский экономический диктант (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал, Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», ул. Свободы, 155/1, ауд. 320,322, 228, 229)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная первому году работы нового перинатального центра в Челябинске, спаду рождаемости и работе службы родовспоможения Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения экстренной ЛОР-операции беременной, которая внезапно лишилась голоса и возможности нормально дышать (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 3)

10:00 Челябинск – Конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – Стратегия Роста для России и Челябинской области» (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова 114, 3 этаж, большой зал)

10:00 Челябинск – правительство Челябинской области и правительство провинции Зенджан Исламской Республики Иран при содействии Южно-Уральской торгово-промышленной палаты организуют деловую встречу южноуральских и иранских предпринимателей в рамках визита делегации Ирана в Челябинск (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж, актовый зал)

12:40 Челябинск – Работа контрольной комиссии по оценке состояния объектов областной программы «Реальные дела», организованная членами Штаба общественной поддержки Губернатора Челябинской области при участии представителей Администрации Калининского района города Челябинска (ул. Набережная, 1, дворовая территория многоквартирного дома)

14:00 Челябинск – В Музее почтовой связи откроется выставка марок из личной коллекции челябинского филателиста Сергея Коломина (пр. Ленина, 64, Музей почтовой связи)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция по подведению предварительных итогов пожароопасного сезона 2017 года на территории лесного фонда Челябинской области (пресс-центр информационного агентства «Интерфакс-Урал», ул. Ленина, 55/А, 12 этаж, оф. 1202)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Ураган времени – революция» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

15:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Проблемы применения Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ЮУТПП, Сони Кривой, 56, 6 этаж, актовый зал)

15:00 Челябинск – Встреча башкирских и южноуральских предпринимателей, в рамках которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества, продвижения товаров и услуг на территории Челябинской области и Республики Башкортостан (офисный комплекс Greenplex, ул. Российская, 110, корпус 1)

14:00 Челябинск – Расширенная коллегия министерства по физической культуре и спорту Челябинской области (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а», 2-й этаж, конференц-зал)

14:00 Челябинск – Заседание Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», ул. Комсомольская, 20А-«а», 2-й этаж, конференц-зале)

19:00 Челябинск – Полуфинал Уральской лиги КВН (Дворец культуры железнодорожников)

Челябинск. Другие новости 11.10.17

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