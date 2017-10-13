13 октября ожидаются следующие события – Челябинск

13.10.2017, пятница

10:30 Челябинск – Открытие XII Южно-Уральского профилактического форума и выставки «Уральское здоровье» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский примет участие в заседании расширенного областного совета Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, зал областных совещаний)

11:00 Челябинск – Генеральная репетиция конкурсной программы сборной Челябинской области для участия во всероссийском фестивале ГТО среди обучающихся образовательных организаций (ДПШ имени Н.К. Крупской, Свердловский проспект, 59, Театральный корпус)

11:00 Челябинск – Круглый стол «Зачем нужны домашние задания?» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Третий Российско-Китайский деловой Форум малого и среднего бизнеса» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 12.10.17

Мягко стелет: американский порнорежиссер подарил челябинскому СИЗО ортопедический матрац. / «Все мужики сво…» Южноуральские женщины отказываются рожать из-за чувства незащищенности. / Дело челябинской фирмы, «вчерную» вывозившей металлолом за рубеж, обрастает новыми эпизодами. Читать дальше

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