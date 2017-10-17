17 октября ожидаются следующие события – Челябинск

17.10.2017, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Перспективы развития сельского хозяйства на Южном Урале. От самообеспечения до выхода на мировые рынки» (пресс-центр ОТВ, 4 этаж, пл. Революции, 4)

10:00 Челябинск – Городская ярмарка вакансий рабочих и учебных мест (выставочный центр «Мегаполис», Свердловский проспект 51-а)

11:00 Челябинск – Круглый стол «Обеспечение потребности экономики Челябинской области трудовыми ресурсами» (Выставочный центр «Мегаполис», Свердловский проспект 51-а)

11:00 Челябинск – Демонстрация новых средств пожаротушения (Учебный центр Федеральной противопожарной службы, ул. Троицкая, 1-г)

11:30 Челябинск – Подписание Кодекса добросовестных практик (Управление Роскомнадзора по Челябинской области, ул.Энгельса, 44-д, 10 этаж)

12:00 Челябинск – Флешмоб, посвященный 79-летию Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ, ул.воровского, 70)

13:00 Челябинск – Всероссийская встреча руководства Рособрнадзора с родителями выпускников школ (онлайн-трансляция из Центра оценки качества и информатизации образования, улица Комсомольская, 20-а)

14:00 Челябинск – Выставка одного экспоната (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

16:30 Челябинск – Вернисаж персональной выставки Эдуарда Медера (Камерный театр, галерея, ул.Цвиллинга, 15)

Челябинск. Другие новости 16.10.17

Это не закончится никогда: в Челябинске продлили НМУ. / В Челябинске появилась психоделическая «зебра». / Челябинск вошел в число самых информатизированных регионов России. Читать дальше

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