Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 октября 2017, 10:08 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

Анонсы событий,

, , , , , ,

17 октября ожидаются следующие события – Челябинск

17 октября ожидаются следующие события – Челябинск

17.10.2017, вторник

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Перспективы развития сельского хозяйства на Южном Урале. От самообеспечения до выхода на мировые рынки» (пресс-центр ОТВ, 4 этаж, пл. Революции, 4)
  • 10:00 Челябинск – Городская ярмарка вакансий рабочих и учебных мест (выставочный центр «Мегаполис», Свердловский проспект 51-а)
  • 11:00 Челябинск – Круглый стол «Обеспечение потребности экономики Челябинской области трудовыми ресурсами» (Выставочный центр «Мегаполис», Свердловский проспект 51-а)
  • 11:00 Челябинск – Демонстрация новых средств пожаротушения (Учебный центр Федеральной противопожарной службы, ул. Троицкая, 1-г)
  • 11:30 Челябинск – Подписание Кодекса добросовестных практик (Управление Роскомнадзора по Челябинской области, ул.Энгельса, 44-д, 10 этаж)
  • 12:00 Челябинск – Флешмоб, посвященный 79-летию Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ, ул.воровского, 70)
  • 13:00 Челябинск – Всероссийская встреча руководства Рособрнадзора с родителями выпускников школ (онлайн-трансляция из Центра оценки качества и информатизации образования, улица Комсомольская, 20-а)
  • 14:00 Челябинск – Выставка одного экспоната (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
  • 16:30 Челябинск – Вернисаж персональной выставки Эдуарда Медера (Камерный театр, галерея, ул.Цвиллинга, 15)

Челябинск. Другие новости 16.10.17

Это не закончится никогда: в Челябинске продлили НМУ. / В Челябинске появилась психоделическая «зебра». / Челябинск вошел в число  самых  информатизированных регионов России.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Анонсы событий, все новости

13 октября ожидаются следующие события – Челябинск

12 октября ожидаются следующие события – Челябинск

11 октября ожидаются следующие события – Челябинск

10 октября ожидаются следующие события – Челябинск
Все новости