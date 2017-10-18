18 октября ожидаются следующие события – Челябинск

18.10.2017, среда
- 11:00 Челябинск – Пресс-конференция по вопросам кредитования населения (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул.Российская, 67, 9 этаж)
- 12:00 Челябинск – пресс-конференция «Может ли Челябинская область себя самостоятельно прокормить?» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул.Российская, 67, 9 этаж)
- 12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию Единого центра помощи пожилым и инвалидам (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс» (ул. Васенко, 63, 4 этаж)
- 14:00 Челябинск – Премьера фильма «500 лет вместе», созданного по инициативе лютеранской общины Челябинска (Кинотеатр «Знамя», ул.Кирова, 112)
Челябинск. Другие новости 17.10.17
«Черный ящик» Cassini: ученые раскрыли тайну колец Сатурна . / Сын экс-мэра Кыштыма предстанет перед судом за финансовые махинации. / Не того боитесь: ученые назвали, что угрожает Земле в ближайшее время. Читать дальше
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