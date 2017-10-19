19 октября ожидаются следующие события – Челябинск

19.10.2017, четверг

9:00 Челябинск – Пресс-тур по теме трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья (отъезд от министерства социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского,30)

10:00 Челябинск – Совещание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главами муниципальных образований (резиденция губернатора, ул.Цвиллинга, 27, 4 этаж)

11:00 Челябинск – Совещание с кураторами проекта «Крепкая семья» (ЗСЧО, ул.Кирова, 114, 3 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная профилактике ВИЧ/СПИД среди подростов (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:30 Челябинск – Снос несанкционированных торговых объектов (отъезд от администрации Челябинска, пл. Революции, 2)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «СМИ в период избирательной кампании Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул.Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Презентация треков Power&Energy и DualTech от крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, ауд.1007)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция замгубернатора Челябинской области Олега Климова по вопросам экологии (пресс-центр ГТРК, ул. Орджоникидзе, 54-б)

14:00 Челябинск – Открытие первенства города по спортивной гимнастике «Юный гимнаст 2017» (спортшкола олимпийского резерва, Свердловский проспект, 84-а/1)

16:00 Челябинск – Открытие выставки «Аркаим. Страна городов» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

Челябинск. Другие новости 18.10.17

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