20 октября ожидаются следующие события – Челябинск

20.10.2017, пятница

9:15 Челябинск – Освещение работы экстренного травматолого-ортопедического отделения Челябинской областной клинической больницы (сбор представителей СМИ в холе корпуса №5 ЧОКБ, Воровского, 70)

10:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (резиденция губернатора, Цвиллинга, 27, 4 этаж)

10:00 Челябинск – Всероссийская научно-практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России» (концертный зал «Родина», ул.Кирова,78)

10:00 Магнитогорск – Межрегиональная конференция, посвященная специальной оценке условий труда (ДКМ им. С.Орджоникидзе, ул. Набережная,1)

11:00 Брединский район – Областной форум сельских женщин (п.Бреды, дом культуры, ул.Некрасова, 28)

12:00 Челябинск – Научно-практическая конференция «Геноцид в XXI веке. Борьба с терроризмом» (ЮУрГУ, конференц-зал «Сигма», пр. Ленина, 78-в)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Трагические страницы истории Челябинской области» (Государственный архив Челябинской области, Свердловский проспект, 30-а)

16:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная уральским гастролям Тбилисского драмтеатра имени А.С. Грибоедова в рамках проекта «Большие гастроли-2017» (театр драмы им.Наума Орлова, пл.Революции, 6)

17:00 Челябинск – Урок занимательного японского языка (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр.Ленина, 60, зал №3)

Челябинск. Другие новости 19.10.17

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