24 октября ожидаются следующие события – Челябинск

24.10.2017, вторник

09:00 Увельский район – Пресс-тур «Работа мобильных соцслужб и ликвидация очереди в дома престарелых и психоневрологические интернаты» (отъезд от министерства социальных отношений, Челябинск, ул.Воровского, 30)

Пресс-тур «Работа мобильных соцслужб и ликвидация очереди в дома престарелых и психоневрологические интернаты» (отъезд от министерства социальных отношений, Челябинск, ул.Воровского, 30) 9:30 Челябинск – Пресс-подход в рамках межрегиональной научно-практической конференции по амбулаторной помощи онкологическим пациентам (гранд-отель «Видгоф», пр.Ленина, 26-а, зал «Малахит», 2 этаж)

10.00 – открытие VIII областной практической конференции «Закупки 2017. Актуальные вопросы. Проблемы и пути их решения» (Заксобрание Челябинской области, ул.Кирова, 114)

10:00 Челябинск – Юношеский турнир, посвященный памяти погибших бойцов спецназа (спортшкола по дзюдо «Локомотив», ул.Свободы, 141)

11:00 Челябинск – Заседание историко-аналитического центра «Евразийский проект» (Урало-Сибирский дом знаний, ул.Плеханова, 32)

12:00 Челябинск – Открытие регионального форума-выставки «Транспорт Большого Города. Дороги. Логистика» (центр международной торговли, пр.Ленина, 35)

14:00 Челябинск – Открытие ресурсного центра для детей с расстройствами аутистического спектра «Росток» (ул. Худякова, 22)

15:00 Челябинск – Презентация монографии Виноградова Н.Б., Дегтяревой А.Д., Кузьминых С.В., Медведевой П.С. «Образы эпохи. Могильник бронзового века. Кривое Озеро в Южном Зауралье» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

Челябинск. Другие новости 23.10.17

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