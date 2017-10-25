25 октября ожидаются следующие события – Челябинск

25.10.2017, среда

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме общественного питания (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Городская отчетно-выборочная конференция ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (Дворец пионеров и школьников им. Крупской, Свердловский проспект, 59)

11:00 Челябинск – Открытие международной конференции «Техническое регулирование в строительстве» (проспект Ленина, 26-а, гранд-отель «Видгоф»

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Современная цифровая экосистема: распространение блокчейн и ажиотаж вокруг криптовалют» (пресс-центр медиахолдинг а «Гранада Пресс», ул.Васенко, 63, 4 этаж)

18:40 Челябинск – Торжественная встреча победителей мирового чемпионата WorldSkills (аэропорт «Челябинск», зал прилета внутренних авиалиний)

Челябинск. Другие новости 24.10.17

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