26 октября ожидаются следующие события – Челябинск

26.10.2017, четверг

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Людмила Жильцова: творческий путь от Урала до Ла Скала» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

11:30 Челябинск – Областной спортивный праздник для южноуральцев с инвалидностью (учебно-спортивный комплекс УралГУФКа, ул.Энгельса, 22).

11:45 Челябинск – Акция «Лесники открывают двери» в рамках всероссийской акции «Детки Кремлевской елки» (Челябинский госуниверситет, 5 корпус, ул. Василевского, 75).

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

15:00 Челябинск – круглый стол для бизнесменов и промышленников Челябинской области (Южно-уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж)

15:00 Челябинск – Заседание штаба Общероссийского народного фронта (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

Челябинск. Другие новости 25.10.17

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