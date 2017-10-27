27 октября ожидаются следующие события – Челябинск

27.10.2017, пятница

11:00 Челябинск – Обучающий семинар для глав муниципалитетов Челябинской области («Территория бизнеса», ул. Российская, 110, 1 корпус, 2 этаж)13:00

13:00 Челябинск – Прием выполненных работ по замене лифтов с участием «Народного контроля», министерства строительства Челябинской области и регионального оператора капремонта (Копейское шоссе, 43, 1 подъезд)

14:00 Челябинск – Тестирование нового оборудования в спортшколе олимпийского резерва №4 (Свердловский проспект, 84-а)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Развитие студенческого самоуправления в образовательных учреждениях Челябинской области» (малый зал правительства Челябинской области, Цвиллинга, 27, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 26.10.17

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