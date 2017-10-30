30 октября ожидаются следующие события – Челябинск

30.10.2017, понедельник

9:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (площадь Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Пресс-завтрак, посвященный открытию VIII международного фестиваля национальных культур «Синегорье» (конгресс-отель «Малахит», ресторан «Portofino»)

10:30 Челябинск – Открытие форума Российского движения школьников (ЮУрГГПУ, актовый зал, проспект Ленина, 69)

13:30 Челябинск – Пресс-подход в рамках мероприятия, посвященного памяти заслуженного врача РФ Владимира Макарова (Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, ул. Блюхера, 49)

14:00 Челябинск – Благотворительный концерт, посященный Дню памяти жертв политических репрессий (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Меры государственного контроля и взаимодействие органов власти в период неблагоприятных метеоусловий на территории Южного Урала» (пресс-центр «ОТВ», плщадь Революции 4, 4 этаж)

18.30 Челябинск – Открытие VIII международного фестиваля национальных культур «Синегорье» (Челябинский театр драмы имени Наума Орлова, площадь Революции, 6)

Челябинск. Другие новости 29.10.17

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