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Суббота, 28 октября 2017, 06:19 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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28-29 октября ожидаются следующие события – Челябинск

28-29 октября ожидаются следующие события – Челябинск

28.10.2017, суббота

  • 9:00 Челябинск – XIV Международный танцевальный фитнес-форум (учебно-спортивный комплекс УралГУФК, ул.Энгельса, 22)
  • 10:00 Челябинск – Открытие первой всероссийской органной ярмарки и пленарное заседание (конгресс-отель «Малахит», золотой зал, ул. Труда, 153)
  • 11:00 Челябинск – Торжественное открытие комплекса «Лидер» (поселок Новосинеглазово, ул. Громова)
  • 14:30 Челябинск – Занятие «Удивительные насекомые: друзья и враги человека» в рамках открытого образовательного лектория «Университетские субботы» (главный корпус ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, ауд. 359)
  • 18:00 Челябинск – Концерт-ярмарка органной музыки (концертный зал «Родина», ул. Кирова,78)

29.10.2017, воскресенье

  • 10:00 Копейск – Открытие выставки «Дни культуры Армении» (проспект Коммунистический, 18)
  • 18:00 Челябинск – Продолжение концерт-ярмарки органной музыки (концертный зал «Родина», ул. Кирова,78)

Челябинск. Другие новости 27.10.17

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