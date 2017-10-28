28-29 октября ожидаются следующие события – Челябинск

28.10.2017, суббота

9:00 Челябинск – XIV Международный танцевальный фитнес-форум (учебно-спортивный комплекс УралГУФК, ул.Энгельса, 22)

10:00 Челябинск – Открытие первой всероссийской органной ярмарки и пленарное заседание (конгресс-отель «Малахит», золотой зал, ул. Труда, 153)

11:00 Челябинск – Торжественное открытие комплекса «Лидер» (поселок Новосинеглазово, ул. Громова)

14:30 Челябинск – Занятие «Удивительные насекомые: друзья и враги человека» в рамках открытого образовательного лектория «Университетские субботы» (главный корпус ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, ауд. 359)

18:00 Челябинск – Концерт-ярмарка органной музыки (концертный зал «Родина», ул. Кирова,78)

29.10.2017, воскресенье

10:00 Копейск – Открытие выставки «Дни культуры Армении» (проспект Коммунистический, 18)

18:00 Челябинск – Продолжение концерт-ярмарки органной музыки (концертный зал «Родина», ул. Кирова,78)

Челябинск. Другие новости 27.10.17

Депутат устроил драку прямо на дороге . / Челябинскому студенту, зверски убившему отца и мать, вынесли приговор. / В Златоусте иностранцы зарезали пенсионера и пытались сжечь его соседку . Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»