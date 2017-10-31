31 октября ожидаются следующие события – Челябинск

31.10.2017, вторник

08:00 Челябинск – Отъезд в пресс-тур на территорию Медгородка в Челябинске: открытие новой поликлиники Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины; открытие после реконструкции лечебного корпуса областной детской больницы; открытие после реконструкции оперблока областной больницы; вручение 55 автомобилей скорой медицинской помощи (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Круглый стол «Экспертно-аналитическая работа в сфере профилактики и противодействия экстремистским проявлениям на территории Челябинской области» (правительство региона, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как реализуется проект «Социальная ярмарка» в Челябинской области» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная грядущему XIV Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция по итогам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Управление устойчивым социо-эколого-экономическим развитием регионов России» («Центр культурно-информационной деятельности» управления культуры администрации Челябинска, ул. Елькина, 45)

17:00 Челябинск – Молодые стартаперы представят свои бизнес-идеи потенциальным инвесторам и успешным бизнесменам региона в рамках бесплатной государственной программы «Ты – предприниматель» (отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6, зал FUSION)

Челябинск. Другие новости 30.10.17

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