1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

01.11.2017, среда

09:50 Челябинск – Сбор СМИ для освещения первой в Челябинской области операции по пересадке сердца (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус №5) (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Дешевая ипотека: что будет с рынком жилья после снижения ставок Сбербанка» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис. Дубровский проведет заседание регионального стратегического комитета «Стратегия экономического развития Челябинской области-2035: цели, задачи, сценарии» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

13:30 Челябинск – I финансовый форум для школьников (челябинский филиал финансового университета при правительстве РФ, ул. Работниц, 58)

14:00 Челябинск – В гостях «Большой редакции» Андрей Владимирович Важенин, главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, академик РАН, заслуженный врач РФ, профессор (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Расширенное пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, зал заседаний)

Челябинск. Другие новости 31.10.17

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