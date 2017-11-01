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Среда, 1 ноября 2017, 09:08 мск

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Челябинск

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1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

01.11.2017, среда

  • 09:50 Челябинск – Сбор СМИ для освещения первой в Челябинской области операции по пересадке сердца (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус №5) (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Дешевая ипотека: что будет с рынком жилья после снижения ставок Сбербанка» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис. Дубровский проведет заседание регионального стратегического комитета «Стратегия экономического развития Челябинской области-2035: цели, задачи, сценарии» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

  • 13:30 Челябинск – I финансовый форум для школьников (челябинский филиал финансового университета при правительстве РФ, ул. Работниц, 58)

  • 14:00 Челябинск – В гостях «Большой редакции» Андрей Владимирович Важенин, главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, академик РАН, заслуженный врач РФ, профессор (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 15:00 Челябинск – Расширенное пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, зал заседаний)

Челябинск. Другие новости 31.10.17

У челябинцев ради  дороги изымают дома и участки (карта). / Миасским чиновникам закрыли доступ к популярному  сайту. / МИД подтвердил встречу Путина с Назарбаевым в Челябинске . Читать дальше

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