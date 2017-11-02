2 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

02.11.2017, четверг

10:00 Челябинск – Отъезд представителей СМИ в областной центр реабилитации и восстановительного лечения «Вдохновение», в котором открылось уникальное отделение раннего вмешательства (от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная настройке «Ростелекомом» «Системы-112» для Челябинской области (ситуационный зал МКУ «ЕДДС-112», ул. Елькина 81-«а», 4 этаж, домофон 112)

10:45 Челябинск – Семинар-практикум «Национальный вопрос в современной журналистике» (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, ул. Ленина, 69, главный корпус)

11:00 Челябинск – Встреча главы города Евгения Тефтелева с представителями Молодежной Ассамблеи народов Южного Урала в рамках гражданского форума «Челябинск многонациональный» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 401 каб.)

12:30 Челябинск – Пресс-конференция «Земельный участок «Плодушка» переходит в собственность Челябинска» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Награждение победителей первого регионального краеведческого диктанта, которые придут семьями (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

Челябинск. Другие новости 01.11.17

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