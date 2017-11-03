3 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

03.11.2017, пятница

09:30 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в торжественном приеме семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Международный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Шёлковый путь» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

10:00 Челябинск – Депутаты Челябинской городской Думы проверят несколько дворов, отремонтированных по наказам жителей. Также депутаты посетят двор, победивший в партийном конкурсе «Лучший двор Челябинска» (отъезд СМИ от администрации города, пл. Революции, 2)

11:15 Челябинск – Большой Этнографический диктант

12:00 Челябинск – VI Съезд народов Южного Урала (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

12:00 Челябинск – Заседание Совета межрегионального общественного движения «В защиту человека труда» под руководством председателя движения, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Холманских (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная выставке Государственного исторического музея Южного Урала «От Александра I до Владимира Путина: главы государств на Южном Урале» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Депутаты в торжественной обстановке вручат паспорта 15 юным челябинцам в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 501 каб.)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная обменным гастролям между Челябинским театром кукол имени В. Вольховского и Хакасским Национальным театром кукол «Сказка» (Челябинский театр кукол, ул. Кирова, 8)

16:00 Челябинск – Бесплатный мастер-класс «Программирование с нуля» от магнитогорской школы программирования «ШУРУП» (ИТ-парк, ул. Молодогвардейцев, 31)

17:00 Челябинск – Пресс-подход к организаторам и членам жюри международного фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества «Шёлковый путь» – попечитель фестиваля Борис Каплун, главный хореограф города Марина Склярова, руководитель фонда «Зажги звезду» Ульяна Гаитова (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

18:00 Челябинск – Гала-концерт и награждение победителей международного фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества «Шёлковый путь» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 02.11.17

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