8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

08.11.2017, среда

11:00 Челябинск – Круглый стол «Законодательное совершенствование процедуры проведения квалификационного экзамена в оценочной деятельности» (конференц-зал Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж, ауд. 606)

11:00 Челябинск – Круглый стол «Как найти работу в Челябинске» (Красная, 4, 6 этаж, пресс-центр «Комсомольской правды»)

11:00 Челябинск – Губернатор Борис Дубровский проведет совещание с главами муниципалитетов (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием представителей Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

15:00 Челябинск – Пленарное заседание Форума ректоров университетов России и Казахстана в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан с участием глав государств (Южно-Уральский государственный университет, главный учебный корпус, актовый зал, пр. Ленина, 76)

15:00 Челябинск – МФЦ «Территория бизнеса» состоится расширенное заседание Совета Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (Пресс-подход – в 14.45, ул. Российская, 110, корп.1, конференц-зал, 2 этаж)

Челябинск. Другие новости 07.11.17

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