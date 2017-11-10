10 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10.11.2017, пятница

10:00 Челябинск – Репетиция спектакля «Земля Эльзы» и пресс-подход с режиссером Евгением Ланцовым и артистами, исполняющими главные роли в спектакле (Театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

10:30 Челябинск – Пресс-конференция с действующим чемпионом мира по версии IBF по профессиональному боксу Муратом Гассиевым (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54- «б»)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудников органов внутренних дел (Театр оперы и балета имени Глинки, пл. Ярославского, 1)

11:00 Челябинск – Круглый стол «Организация участия в голосовании избирателей, являющихся инвалидами, в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования» (Челябинский областной реабилитационный культурно- спортивный Центр Всероссийского общества слепых, ул. Энгельса, 39)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая Всемирному Дню науки (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

Челябинск. Другие новости 09.11.17

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