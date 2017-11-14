14 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14.11.2017, вторник

10:00 Челябинск – Открытие выставки «Образование через всю жизнь. Абитуриент – 2018» (ТРК «Гагарин-Парк», ул. Труда, 183)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам диспансеризации в 2017 году «Охотно ли южноуральцы проходят диспансеризацию» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Малый бизнес: расти или выживать» (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54Б)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Общегородской экологический флешмоб #здесьтруба» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Открытие восьмой международной форум-выставки «Изменение климата и экология промышленного города» (Центр международной торговли Челябинск, пр. Ленина, 35)

12:15 Челябинск – Пресс-подход к министру экологии Челябинской области Ирине Гладковой и руководителю управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталию Курятникову (Центр международной торговли Челябинск, ул. Ленина, 35)

14:00 Челябинск – Открытие первенства Уральского федерального округа по современному пятиборью в классе двоеборья, троеборья и четырехборья между юношами и девушками (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса 22)

Челябинск. Другие новости 13.11.17

Чудеса: челябинского застройщика проверят после анонимного пикета дольщицы. / В Челябинске стартовал фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда» (ФОТО, ВИДЕО). / Президент не указ: на участницу пикетов 9 ноября завели уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»