15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

15.11.2017, среда

10:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросу строительства школы на 1100 мест в жилом районе №8 микрорайона №30, осмотр нового детского сада на 200 мест (пересечение 250 лет Челябинску и Академика Макеева; отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Конференция «Стираем границы для экспорта» (Radisson Blu, ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Круглый стол регионального Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме долевого строительства и рефинансированию ипотеки (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Сдача норм ГТО иностранными студентами (Легкоатлетический манеж ЮУрГУ, ул. Сони Кривой, 60)

14:00 Челябинск – Открытие опорного пункта полиции в микрорайоне «Ньютон» (ул. Героя России Родионова, 17; 13:20 – отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Открытие выставки одного экспоната (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

15:00 Челябинск – II Конференция «Стираем границы для экспорта», награждение победителей конкурса «Лучший экспортер Челябинской области 2016» (Radisson Blu, ул. Труда, 179)

16:30 Челябинск – Открытие колеса обозрения около ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136)

Челябинск. Другие новости 14.11.17

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