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Четверг, 16 ноября 2017, 06:32 мск

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16 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

16 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

16.11.2017, четверг

  • 10:00 Челябинск – Сбор представителей СМИ для ознакомления с работой нового центра коррекции веса в Челябинской областной больнице (холл корпуса №5 ЧОКБ, ул. Воровского,70)

  • 10:00 Челябинск – Открытие форума «Мировые практики въездного и внутреннего туризма. Инвестиционные стандарты в туристической отрасли» (Центр международной торговли, Челябинск, пр. Ленина, 35)

  • 11:30 Челябинск – Торжественное открытие всероссийского дня самбо (центр самбо имени Александра Брюханова, ТК «ГагаринПарк», ул. Труда,183/1, главный вход со стороны ул. Труда)

  • 13:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин проведет награждение победителей первенства Европы по боксу среди юношей 15-16 лет в Болгарии, юниоров 17-18 лет в Турции и призеров чемпионата России по боксу среди мужчин в Грозном (правительство Челябинской области,ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция и презентация новой программы «Ночь пожирателей рекламы» (Центр культурно-информационной деятельности, ул. Елькина, 45)

  • 14:00 Челябинск – Открытие выставки прикладного искусства «Игрушки с теплым сердцем» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал № 3)

  • 15:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное 50-летию музея ЧТЗ (Театр ЧТЗ, пр. Ленина, 10)

Челябинск. Другие новости 15.11.17

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