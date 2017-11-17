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Пятница, 17 ноября 2017, 07:48 мск

Челябинск

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17 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

17 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

17.11.2017, пятница

  • 11:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню белого лепестка (Конгресс-отель «Малахит», Изумрудный зал)

  • 12:00 Челябинск – Финальное шоу совместного российско-американского проекта «Современный вокал и танец в стиле бродвейского мюзикла» (Южно-Уральский институт искусств, ул. Плеханова, 41)

  • 12:00 Челябинск – Представители Общероссийского народного фронта посетят дошкольные и образовательные учреждения Челябинска (отъезд от регионального исполкома ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

  • 14:30 Челябинск – Официальное открытие первого слета волонтёров Урала, где участники форума презентуют лучшие практики, а также пообщаются с министром образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым и уполномоченной по правам человека региона Маргаритой Павловой (отель «Смолинопарк», ул. Чапаева, 114)

  • 15:30 Челябинск – Финал волонтерского проекта «PRO|ДЕЙСТВИЕ» (главный корпус ЮУРГУ, пр. Ленина, 76)

Челябинск. Другие новости 16.11.17

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