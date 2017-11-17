17 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14:30 Челябинск – Официальное открытие первого слета волонтёров Урала, где участники форума презентуют лучшие практики, а также пообщаются с министром образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым и уполномоченной по правам человека региона Маргаритой Павловой (отель «Смолинопарк», ул. Чапаева, 114)