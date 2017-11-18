18-20 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

18.11.2017, суббота

16:00 Челябинск – Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра Челябинского областного студенческого отряда имени П.И. Сумина (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

19.11.2017, воскресенье

13:00 Челябинск – Всемирный день борьбы против диабета: турнир по футболу (Спорткомплекс «Восход», ул. Новороссийская, 81)

17:00 Челябинск – В память о погибших в результате дорожных аварий участники акции зажгут свечи, организуют минуту молчания, вспомнят добрым словом своих близких (у памятника им. И.В. Курчатова)

20.11.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Открытие всероссийской научно-практической конференции «Опыт и проблемы введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» (ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», ул. Красноармейская, 88)

12:45 Челябинск – Открытие региональной конференции Общероссийского народного фронта (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а», 3 этаж)

13:00 Челябинск – Работа тематических площадок в рамках региональной конференции Общероссийского народного фронта: «Общество и власть: прямой диалог», «Честная и эффективная экономика», «Качество повседневной жизни», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Социальная справедливость», «Центр общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса» (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а», 3 этаж)

15:00 Челябинск – Пленарное заседание регионального отделения Общероссийского народного фронта (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а», 3 этаж)

17:00 Челябинск – Финал молодежного инклюзивного проекта «Равный равному» (Конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

Челябинск. Другие новости 17.11.17

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