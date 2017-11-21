21 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – круглый стол в режиме видеоконференции по обсуждению инициативы, касающейся наделения органов опеки и попечительства правом запрещать или допускать участие несовершенных граждан в программах СМИ, где они фигурируют как потерпевшие (региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия», ул. Свободы, 153)