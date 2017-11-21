21 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

21.11.2017, вторник
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10:00 Челябинск – Начало всероссийского форума «За честные закупки»; в 9:40 – пресс-подход к координатору проекта ОНФ «За честные закупки», депутату Госдумы РФ Антону Гетта (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Очередной этап обучения организаторов выборов для представителей территориальных и участковых избирательных комиссий (театральный корпус ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, актовый зал)
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11:00 Челябинск – Встреча с руководителем управления федеральных дорог «Южный Урал» Александром Лебедевым (Свердловский пр., 56)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Цифровая экономика в Челябинской области» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)
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13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится с участниками Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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13:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей и участников V Фестиваля экологических фильмов и рекламы «ЭФиР-74», а также показ фильмов и роликов-победителей (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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13:00 Челябинск – Комитет по экономической политике Законодательного собрания Челябинской области (гербовый зал ЗСО, ул. Кирова, 114)
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14:00 Челябинск – Публичные слушания по проекту закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (большой зал ЗСО, ул. Кирова, 114, 3-й этаж)
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15:00 Челябинск – круглый стол в режиме видеоконференции по обсуждению инициативы, касающейся наделения органов опеки и попечительства правом запрещать или допускать участие несовершенных граждан в программах СМИ, где они фигурируют как потерпевшие (региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия», ул. Свободы, 153)
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15:30 Челябинск – Комитет по бюджету Законодательного собрания Челябинской области (конференц-зал, ул. Кирова, 114, 3 этаж)
Челябинск. Другие новости 20.11.17
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