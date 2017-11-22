22 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

22.11.2017, среда

09:00 Челябинск – Комитет по строительной политике (Законодательное собрания Челябинской области, ул Кирова, 116, гербовый зал)

09:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как остановить эпидемию пневмонии в Челябинской области?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная запуску первого в УрФО мультимодального маршрута Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

12:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

14:30 Челябинск – Пресс-конференция с Дедом Морозом (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

16:00 Челябинск – Церемония открытия памятника П.И. Столыпину (ул. Кирова, 78, перед концертным залом «Родина»)

Челябинск. Другие новости 21.11.17

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