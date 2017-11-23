23 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

23.11.2017, четверг

09:30 Челябинск – Конференция «Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии» (бизнес-отель «Парк-Сити», ул. Лесопарковая, 6)

10:00 Челябинск – Открытие XIII Межрегиональной выставки «Индустрия красоты» (ТРК «Гагарин парк», ул. Труда, 183)

10:00 Челябинск – Открытие VII Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»; в 12:00 – пресс-подход)

10:00 Челябинск – X ежегодный Юридический Форум Южного Урала (Челябинский государственный университет, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус, 2 этаж, фойе)

10:00 Челябинск – Подписание соглашения Избирательной комиссии Челябинской области с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области (Зал заседания избирательной комиссии Челябинской области, ул. Кирова,114, вход с ул. Ленина, каб. 237)

11:00 Челябинск – Презентация проекта «Ярмарка доступных цен» (Отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная развитию отрасли сыроделия в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Обманутые дольщики: как регион справляется с недобросовестными застройщиками» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

12:00 Челябинск – VIII паратурнир Челябинской области по плаванию, посвященный памяти Альберта Бакаева (плавательный бассейн «Дельфин», ул. Российская, 40)

13:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное приезду Деда Мороза из Великого Устюга (Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Цари – народам, народы – царям» из собрания Российского этнографического музея (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня)

18:30 Челябинск – Открытие XV Всероссийского конкурса-фестиваля «Гитара в России» (ЮурГИИ, ул. Плеханова, 41)

Челябинск. Другие новости 22.11.17

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