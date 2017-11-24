24 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

24.11.2017, пятница

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения молодежного донорского марафона «Зачет по донорству» для вузов и ссузов (Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева, ул. Машиностроителей, 31)

12:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия Всероссийского турнира по спортивной гимнастике памяти заслуженного работника физической культуры, тренера, судьи международной категории Анатолия Городецкого (Школа Олимпийского резерва ЧТЗ, ул. Савина, 5)

13:00 Челябинск – Круглый стол по теме «ОСАГО в Челябинской области: от проблем к решению» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Земля есть, права нет: садоводы не могут добиться оформления соток» (центр культурно-информационной деятельности, ул. Елькина, 45, конференц-зал)

15:30 Челябинск – Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев проведет тренерский совет федерации бокса Челябинской области (Ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а»)

16:30 Челябинск – Вернисаж Виктора Сафронова с участием автора (Челябинский государственный драматический камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

19:00 Челябинск – Концерт Игоря Монаширова «Голос без границ. От классики до джаза» (концертный зал имени С.С.Прокофьева, в 18:15 – пресс-подход)

Челябинск. Другие новости 23.11.17

Клиенты Mail.ru получили вирусы от МТС и Ростелекома. / Ученые обнаружил в космосе признаки существования других разумных цивилизаций. / Осужденный экс-сенатор Цыбко поставил себя в один ряд с Дмитрием Хворостовским и Дмитрием Коганом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»