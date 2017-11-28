28 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

28.11.2017, вторник

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения мастер-класса по освоению возможностей современного низкодозового маммографа (новое здание онкополиклиники, ул. Блюхера, 42-«б», 1 этаж, фойе)

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по проблемам предпринимательства в Южноуральске (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная получения Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР (пресс-центр медиа-холдинга ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

11:30 Челябинск – Открытая тренировка сборной команды Челябинской области по муайтай в преддверии чемпионата России по тайскому боксу среди студентов в Челябинске (спортклуб «Такуми», ул. Энтузиастов, 30/1)

Челябинск. Другие новости 27.11.17

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